Смартфоны Samsung Galaxy S25 представят 22 января 2025 года08.01.25
Компания Samsung официально объявила, что презентация Galaxy Unpacked состоится 22 января 2025 года. На мероприятии ожидается дебют флагманских смартфонов серии Galaxy S25, среди которых модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Также ходят слухи о возможном анонсе четвертой модели — Galaxy S25 Slim.
Таким образом 22 янврая 2025 года могут показать:
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Slim
Помимо смартфонов компания Самсунг может представить гарнитуру дополненной реальности с кодовым названием Moohan, которая будет работать на платформе Android XR, а также новое смарт-кольцо Galaxy Ring 2. Особое внимание будет уделено расширению экосистемы Galaxy AI, которая получит искусственного интеллектуального агента.
Он будет помогать с выбором одежды, предоставлять информацию о транспорте и выполнять другие полезные задачи, демонстрируя новые возможности интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь.
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Смартфоны Samsung Galaxy S25 представят 22 января 2025 года Samsung смартфон события в мире
Помимо смартфонов компания Самсунг может представить гарнитуру дополненной реальности с кодовым названием Moohan, которая будет работать на платформе Android XR
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Смартфоны Samsung Galaxy S25 представят 22 января 2025 года
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