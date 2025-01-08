Смартфони Samsung Galaxy S25 представлять 22 січня 2025 року08.01.25
Компанія Samsung офіційно оголосила, що презентація Galaxy Unpacked відбудеться 22 січня 2025 року. На заході очікується дебют флагманських смартфонів серії Galaxy S25, серед яких моделі Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra. Також ходять чутки про можливий анонс четвертої моделі – Galaxy S25 Slim.
Таким чином 22 січня 2025 року можуть показати:
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Slim
Крім смартфонів компанія Samsung може представити гарнітуру доповненої реальності з кодовою назвою Moohan, яка працюватиме на платформі Android XR, а також нове смарт-кільце Galaxy Ring 2. Особливу увагу буде приділено розширенню екосистеми Galaxy AI, яка отримає штучний інтелектуальний агент.
Він допомагатиме з вибором одягу, надаватиме інформацію про транспорт та виконуватиме інші корисні завдання, демонструючи нові можливості інтеграції штучного інтелекту у повсякденне життя.
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