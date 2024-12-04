Смартфоны Redmi K80 получил Snapdragon 8 Elite, 2K OLED-дисплей и тройну камеру 50 Мпикс

Смартфон Redmi K80 от Xiaomi получил 6,67-дюймовый 2K-дисплей разрешением 3200 x 1440 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision, что делает изображение насыщенным и четким, а максимальная яркость в 3200 нит обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

В основе устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, предлагающий высокую производительность для игр и многозадачности. В зависимости от конфигурации, смартфон оснащается до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.

Фотографические возможности включают 50-МП основную камеру с диафрагмой f/1.6 для отличных снимков при слабом освещении, 8-МП ультраширокоугольный объектив и 2-МП макросенсор. Фронтальная камера на 20 МП подходит для качественных селфи и видеозвонков.

Redmi K80 оснащён аккумулятором на 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, обеспечивая длительную работу и быструю подзарядку. Дополнительно устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержку сетей 5G и Wi-Fi 7.

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Pro представляет собой продвинутую модель с высококлассными характеристиками. Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и пиковая яркость до 3200 нит обеспечивают исключительное качество изображения, а технология Qingshan Eye Care 2.0 снижает нагрузку на глаза.

В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает выдающуюся производительность. Комплектуется устройством от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем стандарта UFS 4.0 объемом до 1 ТБ, что гарантирует высокую скорость обработки данных и стабильность работы.

Для геймеров и пользователей, которые часто работают с требовательными приложениями, предусмотрен чип D1 и усовершенствованная система охлаждения, позволяющая поддерживать оптимальную температуру при нагрузках.

Камеры:

Основная камера 50 Мпикс с оптической стабилизацией (OIS) для четких фотографий.

Телеобъектив с 2,5-кратным оптическим увеличением.

Батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд даже при активной эксплуатации.

Дополнительно смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает сети 5G в 19 диапазонах, обеспечивая стабильную связь в разных регионах. Специальная версия Automobili Lamborghini Squadra Corse порадует уникальным дизайном и эксклюзивными элементами оформления.

Цена Redmi K80 Pro в Китае начинается от 3700 юаней (примерно 505 долларов США), что делает его конкурентоспособным флагманским устройством с премиальными характеристиками.

Цены Redmi K80

Цены на Redmi K80 начинаются от 2500 юаней (около 345 долларов США), в зависимости от выбранной конфигурации.