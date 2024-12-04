Смартфони Redmi K80 отримав Snapdragon 8 Elite, 2K OLED-дисплей та потрійну камеру 50 Мпікс04.12.24
Смартфон Redmi K80 від Xiaomi отримав 6,67-дюймовий 2K-дисплей роздільною здатністю 3200 x 1440 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, HDR10+ і Dolby Vision, що робить зображення насиченим і чітким, а максимальна яскравість 3200 нит забезпечує відмінну видимість навіть під прямим сонячним промінням.
В основі пристрою – процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з графікою Adreno 750, що пропонує високу продуктивність для ігор та багатозадачності. Залежно від конфігурації смартфон оснащується до 16 ГБ оперативної пам’яті і до 1 ТБ вбудованого сховища.
Фотографічні можливості включають 50-МП основну камеру з діафрагмою f/1.6 для відмінних знімків при слабкому освітленні, 8-МП ультраширококутний об’єктив та 2-МП макросенсор. Фронтальна камера на 20 МП підходить для якісних селфі та відеодзвінків.
Redmi K80 оснащений акумулятором на 6550 мАг з підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт, забезпечуючи тривалу роботу та швидку підзарядку. Додатково пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, ультразвуковий сканер відбитків пальців та підтримку мереж 5G та Wi-Fi 7.
Redmi K80 Pro
Redmi K80 Pro є просунутою моделлю з висококласними характеристиками. Пристрій оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Підтримка HDR10+, Dolby Vision та пікова яскравість до 3200 нит забезпечують виняткову якість зображення, а технологія Qingshan Eye Care 2.0 знижує навантаження на очі.
В основі смартфона лежить чіпсет Snapdragon 8 Elite, що забезпечує видатну продуктивність. Комплектується пристроєм від 12 до 16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем стандарту UFS 4.0 об’ємом до 1 ТБ, що гарантує високу швидкість обробки даних та стабільність роботи.
Для геймерів та користувачів, які часто працюють з вимогливими програмами, передбачено чіп D1 та вдосконалену систему охолодження, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру при навантаженнях.
Камери:
- Основна камера 50 Мпікс із оптичною стабілізацією (OIS) для чітких фотографій.
- Телеоб’єктив із 2,5-кратним оптичним збільшенням.
Батарея ємністю 6000 мАг підтримує надшвидку зарядку потужністю 120 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд навіть за активної експлуатації.
Додатково смартфон захищений від води та пилу за стандартом IP68 та підтримує мережі 5G у 19 діапазонах, забезпечуючи стабільний зв’язок у різних регіонах. Спеціальна версія Automobili Lamborghini Squadra Corse порадує унікальним дизайном та ексклюзивними елементами оформлення.
Ціна Redmi K80 Pro у Китаї починається від 3700 юанів (приблизно 505 доларів США), що робить його конкурентоспроможним флагманським пристроєм із преміальними характеристиками.
Ціни Redmi K80
Ціни на Redmi K80 починаються від 2500 юанів (близько $345), залежно від обраної конфігурації.
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