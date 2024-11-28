Смартфоны Oppo Reno13 и Reno13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, защиту IP69 и батарею до 5800 мАч

Oppo представила новые смартфоны Reno13 и Reno13 Pro, ставшие первыми устройствами с чипсетом MediaTek Dimensity 8350. Оба смартфона оснащены собственным чипом Oppo X1 для улучшения работы с беспроводной связью и имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP69.

Технические характеристики

Дисплей : Reno13 получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. У Reno13 Pro экран чуть больше — 6,83 дюйма с аналогичными характеристиками.

: Reno13 получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. У Reno13 Pro экран чуть больше — 6,83 дюйма с аналогичными характеристиками. Производительность : устройства предлагаются с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

: устройства предлагаются с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Камеры : Основные камеры оснащены сенсором IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). В дополнение идет ультраширокоугольный модуль на 8 Мп. У Pro-версии добавлен 50-мегапиксельный телефото модуль с 3,5-кратным оптическим зумом. Оба смартфона поддерживают запись видео в 4K при 60 FPS, а фронтальные камеры имеют разрешение 50 Мп.

: Основные камеры оснащены сенсором IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). В дополнение идет ультраширокоугольный модуль на 8 Мп. У Pro-версии добавлен 50-мегапиксельный телефото модуль с 3,5-кратным оптическим зумом. Оба смартфона поддерживают запись видео в 4K при 60 FPS, а фронтальные камеры имеют разрешение 50 Мп. Батарея и зарядка: Reno13 оснащен батареей емкостью 5600 мА·ч, а Pro-версия — 5800 мА·ч. Обе модели поддерживают проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Смартфоны работают на ColorOS 15 на базе Android 15. Reno13 доступен в цветах Midnight Black, Galaxy Blue и Butterfly Purple, тогда как Reno13 Pro предлагается в Midnight Black, Starlight Pink и Butterfly Purple.

Reno13: от $372 за версию 12+256 ГБ.

Reno13 Pro: от $470.