Смартфони Oppo Reno 13 та Reno 13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, захист IP69 та батарею до 5800 мАг28.11.24
Oppo представила нові смартфони Reno13 і Reno13 Pro, що стали першими пристроями з чіпсетом MediaTek Dimensity 8350. Обидва смартфони оснащені власним чіпом Oppo X1 для покращення роботи з бездротовим зв’язком і мають захист від пилу та вологи за стандартом IP69.
Технічні характеристики
- Дисплей: Reno13 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. У Reno13 Pro екран трохи більше – 6,83 дюйма з аналогічними характеристиками.
- Продуктивність: пристрої пропонуються з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.
- Камери: Основні камери оснащені сенсором IMX890 на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS) На додаток йде ультраширококутний модуль на 8 Мп. 5-кратним оптичним зумом. Обидва смартфони підтримують запис відео в 4K при 60 FPS, а фронтальні камери мають роздільну здатність 50 Мп.
- Батарея та зарядка: Reno13 оснащений батареєю ємністю 5600 мА·год, а Pro-версія — 5800 мА·год. >
Смартфони працюють на ColorOS 15 на базі Android 15. Reno13 доступний у кольорах Midnight Black, Galaxy Blue та Butterfly Purple, тоді як Reno13 Pro пропонується у Midnight Black, Starlight Pink та Butterfly Purple.
- Reno13: від $372 за версію 12+256 ГБ.
- Reno13 Pro: від $470.
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Смартфони Oppo Reno 13 та Reno 13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, захист IP69 та батарею до 5800 мАг MediaTek Oppo смартфон
Oppo представила нові смартфони Reno13 та Reno13 Pro, що стали першими пристроями з чіпсетом MediaTek Dimensity 8350
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