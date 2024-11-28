Смартфони Oppo Reno 13 та Reno 13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, захист IP69 та батарею до 5800 мАг

Oppo представила нові смартфони Reno13 і Reno13 Pro, що стали першими пристроями з чіпсетом MediaTek Dimensity 8350. Обидва смартфони оснащені власним чіпом Oppo X1 для покращення роботи з бездротовим зв’язком і мають захист від пилу та вологи за стандартом IP69.

Технічні характеристики

Дисплей : Reno13 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. У Reno13 Pro екран трохи більше – 6,83 дюйма з аналогічними характеристиками.

: Reno13 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. У Reno13 Pro екран трохи більше – 6,83 дюйма з аналогічними характеристиками. Продуктивність : пристрої пропонуються з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

: пристрої пропонуються з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Камери : Основні камери оснащені сенсором IMX890 на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS) На додаток йде ультраширококутний модуль на 8 Мп. 5-кратним оптичним зумом. Обидва смартфони підтримують запис відео в 4K при 60 FPS, а фронтальні камери мають роздільну здатність 50 Мп.

: Основні камери оснащені сенсором IMX890 на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS) На додаток йде ультраширококутний модуль на 8 Мп. 5-кратним оптичним зумом. Обидва смартфони підтримують запис відео в 4K при 60 FPS, а фронтальні камери мають роздільну здатність 50 Мп. Батарея та зарядка: Reno13 оснащений батареєю ємністю 5600 мА·год, а Pro-версія — 5800 мА·год. >

Смартфони працюють на ColorOS 15 на базі Android 15. Reno13 доступний у кольорах Midnight Black, Galaxy Blue та Butterfly Purple, тоді як Reno13 Pro пропонується у Midnight Black, Starlight Pink та Butterfly Purple.

Reno13: від $372 за версію 12+256 ГБ.

Reno13 Pro: від $470.