Смартфоны Moto E15, G05, G15 и G15 Power на MediaTek и Android 15 стоят $115-15026.12.24
Motorola представила сразу ряд новых смартфонов бюджетного и среднего класса. Они получили процессоры MediaTek, новые версии Андроид 15, а некоторые экраны с частотой 90 Гц.
Moto G05 и Moto G15
Moto G05 и Moto G15 оснащены 6,67-дюймовым IPS дисплеем, однако у Moto G05 разрешение 720p и частота обновления 90 Гц, тогда как у Moto G15 разрешение 1080p и частота 60 Гц. Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Helio G81 Extreme, имеют основную камеру на 50 МП и фронтальную на 8 МП, но у Moto G05 апертура f/2.05, а у Moto G15 — f/2.1. Moto G15 также получил дополнительную 5 МП ультраширокоугольную камеру с апертурой f/2.4, которой нет у Moto G05, а еще третью камеру для измерения уровня освещения.
Оба устройства оснащены аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Смартфоны доступны для заказа в Европе и Великобритании: Moto G05 стоит от 129 евро (109,99 фунта), а Moto G15 — от 149 евро (129,99 фунта). Разница в цене объясняется более высоким разрешением дисплея, дополнительными камерами и увеличенным объемом оперативной памяти в Moto G15 — 6 ГБ против 4 ГБ в Moto G05.
Moto E15
Moto E15 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1604 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Экран поддерживает функции Colour Boost и Water Touch. Смартфон работает на базе Android 14 (Go edition) с процессором MediaTek Helio G81 Extreme, имеет 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт MicroSD.
Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Основная камера — 32 Мпикс, фронтальная — 8 Мпикс, а дополнительная камера выполняет роль сенсора освещения. Вес устройства — 188,8 г, толщина корпуса — 8,17 мм. Moto E15 доступен в цветах Denim Blue, Misty Blue и Fresh Lavender по цене €109 ($114).
Moto G15 Power
Moto G15 Power будет доступен в цветах Gravity Grey и Iguana Green. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Его основным преимуществом является мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. При этом вес устройства составляет 203 г, а габариты — 165,7 x 76 x 8,8 мм. Moto G15 Power оборудован основной камерой на 50 МП, ультраширокоугольной камерой на 5 МП и фронтальной камерой на 8 Мпикс.
Внутри установлен процессор MediaTek Helio G81 Extreme с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт MicroSD. Смартфон работает на Android 15. Motorola планирует выпустить модель на рынки Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, однако цена пока не объявлена.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Познакомимся с топ устройств года Среди них флагманские дорогие модели и бюджетные девайсы. Лучшие смартфоны, наушники и ноутбуки 2024 года по версии редакции hi-tech.ua.
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Смартфоны Moto E15, G05, G15 и G15 Power на MediaTek и Android 15 стоят $115-150 Motorola смартфон
Motorola представила сразу ряд новых смартфонов бюджетного и среднего класса. Они получили процессоры MediaTek, новые версии Андроид 15, а некоторые экраны с частотой 90 Гц.
Обновить данные в Резерв+ теперь можно повторно война обновление приложения события в Украине
В приложении Резерв+ появилась новая функция для повторного обновления данных. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко
Обновить данные в Резерв+ теперь можно повторно
Музыкальный онлайн-сервис LG Radio+ будет бесплатным
Теперь в Instagram можно запланировать публикацию сообщения
Honda Prelude выйдет в 2025 году как двух-моторный гибрид
YouTube начнет борьбу с кликбейтом заголовков
Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX позволяет настраивать крепление компонентов
Смарт-очки Ray-Ban Meta Glasses теперь могут переводить речь и распознавать музыку благодаря ИИ
Игровой смартфон Honor GT оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с охлаждающим радиатором
27-дюймовый 4К-монитор BenQ EW2790U оснащен встроенными динамиками и датчиком яркости