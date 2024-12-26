Смартфоны Moto E15, G05, G15 и G15 Power на MediaTek и Android 15 стоят $115-150

Motorola представила сразу ряд новых смартфонов бюджетного и среднего класса. Они получили процессоры MediaTek, новые версии Андроид 15, а некоторые экраны с частотой 90 Гц.

Moto G05 и Moto G15

Moto G05 и Moto G15 оснащены 6,67-дюймовым IPS дисплеем, однако у Moto G05 разрешение 720p и частота обновления 90 Гц, тогда как у Moto G15 разрешение 1080p и частота 60 Гц. Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Helio G81 Extreme, имеют основную камеру на 50 МП и фронтальную на 8 МП, но у Moto G05 апертура f/2.05, а у Moto G15 — f/2.1. Moto G15 также получил дополнительную 5 МП ультраширокоугольную камеру с апертурой f/2.4, которой нет у Moto G05, а еще третью камеру для измерения уровня освещения.

Оба устройства оснащены аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Смартфоны доступны для заказа в Европе и Великобритании: Moto G05 стоит от 129 евро (109,99 фунта), а Moto G15 — от 149 евро (129,99 фунта). Разница в цене объясняется более высоким разрешением дисплея, дополнительными камерами и увеличенным объемом оперативной памяти в Moto G15 — 6 ГБ против 4 ГБ в Moto G05.

Moto E15

Moto E15 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1604 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Экран поддерживает функции Colour Boost и Water Touch. Смартфон работает на базе Android 14 (Go edition) с процессором MediaTek Helio G81 Extreme, имеет 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт MicroSD.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Основная камера — 32 Мпикс, фронтальная — 8 Мпикс, а дополнительная камера выполняет роль сенсора освещения. Вес устройства — 188,8 г, толщина корпуса — 8,17 мм. Moto E15 доступен в цветах Denim Blue, Misty Blue и Fresh Lavender по цене €109 ($114).

Moto G15 Power

Moto G15 Power будет доступен в цветах Gravity Grey и Iguana Green. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Его основным преимуществом является мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. При этом вес устройства составляет 203 г, а габариты — 165,7 x 76 x 8,8 мм. Moto G15 Power оборудован основной камерой на 50 МП, ультраширокоугольной камерой на 5 МП и фронтальной камерой на 8 Мпикс.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G81 Extreme с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт MicroSD. Смартфон работает на Android 15. Motorola планирует выпустить модель на рынки Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, однако цена пока не объявлена.