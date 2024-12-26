Смартфони Moto E15, G05, G15 та G15 Power на MediaTek та Android 15 коштують $115-150

Motorola представила відразу низку нових смартфонів бюджетного та середнього класу. Вони отримали процесори MediaTek, нові версії Android 15, а деякі екрани з частотою 90 Гц.

Moto G05 та Moto G15

Moto G05 і Moto G15 оснащені 6,67-дюймовим IPS дисплеєм, однак у Moto G05 роздільна здатність 720p і частота оновлення 90 Гц, тоді як у Moto G15 роздільна здатність 1080p і частота 60 Гц. Обидва смартфони працюють на процесорі MediaTek Helio G81 Extreme, мають основну камеру на 50 МП та фронтальну на 8 МП, але у Moto G05 апертура f/2.05, а у Moto G15 – f/2.1. Moto G15 також отримав додаткову 5 МП ультраширококутну камеру з апертурою f/2.4, якої немає у Moto G05, а ще третя камера для вимірювання рівня освітлення.

Обидва пристрої оснащені акумулятором на 5200 мАч з підтримкою швидкого заряджання 18 Вт. Смартфони доступні для замовлення в Європі та Великій Британії: Moto G05 коштує від 129 євро (109,99 фунта), а Moto G15 – від 149 євро (129,99 фунта). Різниця в ціні пояснюється вищою роздільною здатністю дисплея, додатковими камерами та збільшеним об’ємом оперативної пам’яті в Moto G15 – 6 ГБ проти 4 ГБ у Moto G05.

Moto E15

Moto E15 оснащений 6,67-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1604 x 720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю до 1000 нит. Екран підтримує функції Colour Boost та Water Touch. Смартфон працює на базі Android 14 (Go edition) з процесором MediaTek Helio G81 Extreme, має 2 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті з підтримкою карт MicroSD.

Місткість акумулятора становить 5200 мАч із швидкою зарядкою на 18 Вт. Основна камера – 32 Мпікс, фронтальна – 8 Мпікс, а додаткова камера виконує роль сенсора освітлення. Вага пристрою – 188,8 г, товщина корпусу – 8,17 мм. Moto E15 доступний у кольорах Denim Blue, Misty Blue та Fresh Lavender за ціною €109 ($114).

Moto G15 Power

Мото G15 Power буде доступний у кольорах Gravity Grey та Iguana Green. 18 Вт. 203 г, а габарити – 165,7 x 76 x 8,8 мм.

Всередині встановлений процесор MediaTek Helio G81 Extreme з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карт MicroSD. Смартфон працює на Android 15. не оголошено.