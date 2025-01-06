Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 на Mediatek Dimensity 8400-Ultra с батареей 6550 мАч стоит от $27506.01.25
Xiaomi представила новый смартфон среднего класса Redmi Turbo 4, который стал преемником модели Turbo 3, выпущенной в апреле прошлого года.
Redmi Turbo 4 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Сердцем устройства стал новый чипсет MediaTek Dimensity 8400-Ultra, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.
Смартфон получил стеклянную заднюю панель и двойную основную камеру. Главный модуль включает 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера на 20 МП расположена в круглом отверстии дисплея.
Батарея емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Дополнительно Redmi Turbo 4 оснащен инфракрасным датчиком и имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Работает смартфон на базе HyperOS 2, построенной на Android 15.
Цены в Китае:
- 12 ГБ+256 ГБ — $275
- 16 ГБ+256 ГБ — $300
- 12 ГБ=512 ГБ — $315
- 16 ГБ+512 ГБ — $340
Сначала Redmi Turbo 4 появится в Китае, а позже ожидается на международных рынках под названием Poco X7 Pro.
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