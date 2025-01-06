Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 на Mediatek Dimensity 8400-Ultra с батареей 6550 мАч стоит от $275

Xiaomi представила новый смартфон среднего класса Redmi Turbo 4, который стал преемником модели Turbo 3, выпущенной в апреле прошлого года.

Redmi Turbo 4 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Сердцем устройства стал новый чипсет MediaTek Dimensity 8400-Ultra, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

Смартфон получил стеклянную заднюю панель и двойную основную камеру. Главный модуль включает 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера на 20 МП расположена в круглом отверстии дисплея.

Батарея емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Дополнительно Redmi Turbo 4 оснащен инфракрасным датчиком и имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Работает смартфон на базе HyperOS 2, построенной на Android 15.

Цены в Китае:

12 ГБ+256 ГБ — $275

16 ГБ+256 ГБ — $300

12 ГБ=512 ГБ — $315

16 ГБ+512 ГБ — $340

Сначала Redmi Turbo 4 появится в Китае, а позже ожидается на международных рынках под названием Poco X7 Pro.