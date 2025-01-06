Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 на Mediatek Dimensity 8400-Ultra з батареєю 6550 мАч коштує від $27506.01.25
Xiaomi представила новий смартфон середнього класу Redmi Turbo 4, який став наступником моделі Turbo 3, випущеної у квітні минулого року.
Redmi Turbo 4 оснащений 6,67-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 нит. Серцем пристрою став новий чіпсет MediaTek Dimensity 8400-Ultra, доповнений до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховищем UFS 4.0 об’ємом до 512 ГБ.
Смартфон отримав скляну задню панель та подвійну основну камеру. Головний модуль включає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією, а також 8-мегапіксельний надширококутний об’єктив. Фронтальна камера на 20 МП розташована у круглому отворі дисплея.
Батарея ємністю 6550 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт. Додатково Redmi Turbo 4 оснащений інфрачервоним датчиком та має захист від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69. Працює смартфон на базі HyperOS 2, побудований на Android 15.
Ціни в Китаї:
- 12 ГБ+256 ГБ – $275
- 16 ГБ+256 ГБ – $300
- 12 ГБ=512 ГБ – $315
- 16 ГБ+512 ГБ – $340
Спочатку Redmi Turbo 4 з’явиться у Китаї, а пізніше очікується на міжнародних ринках під назвою Poco X7 Pro.
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