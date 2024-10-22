Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G первым получил процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi A4 5G, который станет первым устройством на рынке, оснащенным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Модель будет предлагаться по доступной цене в пределах 9000–10 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 107–119 долларам. Новый смартфон приходит на смену Redmi A3 и A3x, представленных ранее в этом году.

Redmi A4 5G получил поддержку сетей пятого поколения, графический процессор Adreno 619L и восьмиядерный центральный процессор, два ядра которого предназначены для задач, требующих повышенной производительности. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч, основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 8 МП.

Смартфон также оборудован большим 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720p. Варианты расцветок для Redmi A4 5G будут разнообразными, однако дата выхода модели пока не объявлена.