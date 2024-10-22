Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G первым получил процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 222.10.24
Xiaomi анонсировала смартфон Redmi A4 5G, который станет первым устройством на рынке, оснащенным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Модель будет предлагаться по доступной цене в пределах 9000–10 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 107–119 долларам. Новый смартфон приходит на смену Redmi A3 и A3x, представленных ранее в этом году.
Redmi A4 5G получил поддержку сетей пятого поколения, графический процессор Adreno 619L и восьмиядерный центральный процессор, два ядра которого предназначены для задач, требующих повышенной производительности. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч, основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 8 МП.
Смартфон также оборудован большим 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720p. Варианты расцветок для Redmi A4 5G будут разнообразными, однако дата выхода модели пока не объявлена.
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Смартфон Redmi A4 5G получил поддержку сетей пятого поколения, графический процессор Adreno 619L и восьмиядерный центральный процессор
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