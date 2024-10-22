Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G першим отримав процесор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 222.10.24
Xiaomi анонсувала смартфон Redmi A4 5G, який стане першим пристроєм на ринку, оснащеним чіпсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Модель пропонуватиметься за доступною ціною в межах 9000-10000 індійських рупій, що еквівалентно приблизно 107-119 доларів. Новий смартфон приходить на зміну Redmi A3 та A3x, представлених раніше цього року.
Redmi A4 5G отримав підтримку мереж п’ятого покоління, графічний процесор Adreno 619L та восьмиядерний центральний процесор, два ядра якого призначені для завдань, що потребують підвищеної продуктивності. Пристрій оснащений батареєю ємністю 5000 мАг, основною камерою на 50 МП та фронтальною камерою на 8 МП.
Смартфон також обладнаний великим 6,8-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 720p. Варіанти кольорів для Redmi A4 5G будуть різноманітними, проте дата виходу моделі поки що не оголошена.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покриє всі потреби авторів, редакторів, творців, творителей та інших працівників з контентом
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G першим отримав процесор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2Qualcomm Xiaomi смартфон
Смартфон Redmi A4 5G отримав підтримку мереж п’ятого покоління, графічний процесор Adreno 619L та восьмиядерний центральний процесор
Kindle Oasis стане останньою кнопковою читалкою АмазонKindle електронна книга
Amazon офіційно оголосила про припинення виробництва Kindle Oasis, останнього пристрою в лінійці Kindle з фізичними кнопками для перегортання сторінок