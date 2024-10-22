Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G першим отримав процесор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

Xiaomi анонсувала смартфон Redmi A4 5G, який стане першим пристроєм на ринку, оснащеним чіпсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Модель пропонуватиметься за доступною ціною в межах 9000-10000 індійських рупій, що еквівалентно приблизно 107-119 доларів. Новий смартфон приходить на зміну Redmi A3 та A3x, представлених раніше цього року.

Redmi A4 5G отримав підтримку мереж п’ятого покоління, графічний процесор Adreno 619L та восьмиядерний центральний процесор, два ядра якого призначені для завдань, що потребують підвищеної продуктивності. Пристрій оснащений батареєю ємністю 5000 мАг, основною камерою на 50 МП та фронтальною камерою на 8 МП.

Смартфон також обладнаний великим 6,8-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 720p. Варіанти кольорів для Redmi A4 5G будуть різноманітними, проте дата виходу моделі поки що не оголошена.