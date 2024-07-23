Смартфон Xiaomi MIX Fold 4 с Snapdragon 8 Gen 3 и защитой IPX8 будет конкурентом Galaxy Fold 623.07.24
Xiaomi представила свой новый складной смартфон MIX Fold 4. Устройство оснащено внешним 6.56-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Соотношение сторон составляет 21:9. Основной дисплей имеет диагональ 7.98 дюйма, выполнен по технологии Ultra Thin Glass (UTG), обладает разрешением FHD+ и яркостью до 3000 нит, а также поддерживает адаптивную частоту обновления.
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Питается устройство от батареи емкостью 5100 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. MIX Fold 4 оснащен пятью камерами: тройной основной камерой (50 МП + 12 МП + 10 МП перископ) и двумя фронтальными датчиками по 20 МП каждый. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой стороне.
Из коробки смартфон поставляется с операционной системой HyperOS на основе Android 14. В разложенном состоянии устройство имеет толщину 4.59 мм, а в сложенном — 9.47 мм, при весе 226 грамм. Смартфон оснащен шарниром, сделанным из высокопрочного углеродного волокна T800H, что повышает ударопрочность на 300% по сравнению с MIX Fold 3. Устройство также имеет сертификацию IPX8, что означает защиту от погружения под воду до 1.5 метра на 30 минут.
Общие характеристики Xiaomi MIX Fold 4:
- Внешний дисплей: 6.56-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Соотношение сторон 21:9.
- Основной дисплей: 7.98-дюймовый экран Ultra Thin Glass (UTG) с разрешением FHD+, яркостью до 3000 нит и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц.
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.
- Память: До 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ.
- Батарея: Емкость 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки на 67 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.
- Камеры:
- Основная: тройная камера (50 МП + 12 МП + 10 МП перископ).
- Фронтальные: два датчика по 20 МП каждый.
- Сканер отпечатков пальцев: Боковой.
- Операционная система: HyperOS на основе Android 14.
- Вес и размеры: Весит 226 грамм, толщина 4.59 мм в разложенном состоянии и 9.47 мм в сложенном.
Xiaomi MIX Fold 4 уже можно заказать в Китае, предполагается что это конкурент Samsung Galaxy Fold 6 и Honor Magic 6. Новинка стоит от $1237.
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