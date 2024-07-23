Смартфон Xiaomi MIX Fold 4 з Snapdragon 8 Gen 3 та захистом IPX8 буде конкурентом Galaxy Fold 623.07.24
Xiaomi представила свій новий доладний смартфон MIX Fold 4. Пристрій оснащений зовнішнім 6.56-дюймовим OLED-дисплеєм LTPO з роздільною здатністю FHD+ і адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. Співвідношення сторін складає 21:9. Основний дисплей має діагональ 7.98 дюйма, виконаний за технологією Ultra Thin Glass (UTG), має роздільну здатність FHD+ і яскравість до 3000 нит, а також підтримує адаптивну частоту оновлення.
Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам’яттю до 16 ГБ та накопичувачем до 1 ТБ. Живиться пристрій від батареї ємністю 5100 мАг, що підтримує провідну зарядку потужністю 67 Вт та бездротову зарядку на 50 Вт. MIX Fold 4 оснащений п’ятьма камерами: потрійною основною камерою (50 МП + 12 МП + 10 МП перископ) та двома фронтальними датчиками по 20 МП кожен. Сканер відбитків пальців знаходиться на боці.
З коробки смартфон поставляється з операційною системою HyperOS на основі Android 14. У розкладеному стані пристрій має товщину 4.59 мм, а в складеному – 9.47 мм при вазі 226 грам. Смартфон оснащений шарніром, виготовленим з високоміцного вуглецевого волокна T800H, що підвищує удароміцність на 300% порівняно з MIX Fold 3. Пристрій також має сертифікацію IPX8, що означає захист від занурення під воду до 1.5 метра на 30 хвилин.
Загальні характеристики Xiaomi MIX Fold 4:
- Зовнішній дисплей: 6.56-дюймовий OLED-дисплей LTPO з роздільною здатністю FHD+ та адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. Співвідношення сторін 21:9.
- Основний дисплей: 7.98-дюймовий екран Ultra Thin Glass (UTG) з роздільною здатністю FHD+, яскравістю до 3000 ниток та адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц.
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 3.
- Пам’ять: До 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач до 1 ТБ.
- Батарея: Місткість 5100 мАч з підтримкою дротової зарядки на 67 Вт і бездротової зарядки на 50 Вт.
- Камери:
- Основна: потрійна камера (50 МП + 12 МП + 10 МП перископ).
- Фронтальні: два датчики по 20 МП кожен.
- Сканер відбитків пальців: Бічний.
- Операційна система: HyperOS на основі Android 14.
- Вага та розміри: Важить 226 грам, товщина 4.59 мм у розкладеному стані та 9.47 мм у складеному.
Xiaomi MIX Fold 4 вже можна замовити в Китаї, передбачається, що це конкурент Samsung Galaxy Fold 6 і Honor Magic 6. Новинка коштує від $1237.
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