Смартфон Ulefone Armor 27T Pro получил термозащиту и тепловизор FLIR22.08.24
Компания Ulefone готовится к запуску нового термостойкого смартфона Armor 27T Pro, оснащенного встроенной тепловизионной камерой FLIR. Ulefone Armor 27T Pro обладает высокой степенью защиты от пыли, воды и экстремальных температур, что подтверждается сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H.
Armor 27T Pro выделяется своей прочностью и высокотехнологичными характеристиками, что делает его пригодным как для профессионального, так и для личного использования. Тепловизионная камера FLIR в сочетании с приложением My FLIR Pro позволяет точно анализировать и снимать тепловые изображения, а основная камера с 64-мегапиксельным сенсором OMNIVISION OV64B и алгоритмом Ulefone NightElf Ultra 3.0 обеспечивает качественные фотографии даже в полной темноте.
Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, что, в сочетании с оперативной памятью объемом до 24 ГБ, гарантирует бесперебойное выполнение задач и стабильное соединение в сетях пятого поколения. Аккумулятор емкостью 10600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Купить смартфон Ulefone Armor 27T Pro можно уже на Алиекспрес за $330.
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