Смартфон Ulefone Armor 27T Pro отримав термозахист та тепловізор22.08.24
Компанія Ulefone готується до запуску нового термостійкого смартфону Armor 27T Pro, оснащеного вбудованою тепловізійною камерою FLIR. Ulefone Armor 27T Pro має високий ступінь захисту від пилу, води та екстремальних температур, що підтверджується сертифікатами IP68/IP69K та MIL-STD-810H.
Armor 27T Pro відрізняється своєю міцністю та високотехнологічними характеристиками, що робить його придатним як для професійного, так і для особистого використання. Тепловізійна камера FLIR у поєднанні з програмою My FLIR Pro дозволяє точно аналізувати та знімати теплові зображення, а основна камера з 64-мегапіксельним сенсором OMNIVISION OV64B використовує алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0.
Телефон оснащений процесором MediaTek Dimensity 6300 з підтримкою 5G, що у поєднанні з оперативною пам’яттю об’ємом до 24 ГБ гарантує безперебійне виконання завдань і стабільне з’єднання в мережах п’ятого покоління. Акумулятор ємністю 10600 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки.
Купити смартфон Ulefone Armor 27T Pro можна вже на Аліекспресі за $330.
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