Смартфон Tecno Spark 30 получил MediaTek Helio G91, камеру 64 Мпикс и батарею 5000 мАч24.09.24
Tecno представила новый бюджетный смартфон из линейки Spark — модель Tecno Spark 30. Устройство оснащено 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Фронтальная камера, расположенная в верхней части экрана, имеет разрешение 13 МП, в то время как основная камера включает два датчика, главным из которых является сенсор Sony IMX682 на 64 МП.
Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Helio G91, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ. Tecno Spark 30 будет работать на операционной системе Android 14 прямо из коробки.
Смартфон также оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, портом USB-C и NFC-модулем для бесконтактных платежей.
Информации о ценах и датах начала продаж Tecno Spark 30 пока не поступало.
Ранее представила два новых сложных смартфона – Phantom V Flip2 и Phantom V Fold2, оба оснащены встроенным AI-помощником Ella, созданным на базе Google Gemini. Модели обладают улучшенными характеристиками и предлагают ряд инновационных AI-функций.
Tecno Phantom V Fold2 отличается более тонким дизайном: его толщина составляет 6,1 мм в разложенном виде и 12 мм в сложенном, а вес уменьшился до 249 граммов. Внутренний дисплей устройства – 7,85 дюйма, а экран на крышке – 6,42 дюйма. Смартфон оснащен мощным процессором Dimensity 9000+ и тройной основной камерой с разрешением 50 Мпикс, а также двумя передними камерами по 32 МП каждая. Среди AI-функций – Smart Q&A для интеллектуальных ответов, AI Summary для работы с документами и веб-страницами, AI Translation для переводов в реальном времени и AI Writing для создания текстов.AI Artboard помогает конвертировать простые рисунки, а AI Wallpaper создает уникальные обои.
Tecno Phantom V Flip2 получил обновленный внешний дисплей размером 3,64 дюйма, который поддерживает взаимодействие с более чем 2000 приложений. Внутренний экран – 6,9-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением Full HD+. Камеры включают в себя два модуля на 50 Мпикс и фронтальную камеру на 32 МП. Батарея емкостью 4720 мАч поддерживает зарядку на 70 Вт, позволяя зарядить устройство на 50% за 15 минут.
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