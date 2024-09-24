Смартфон Tecno Spark 30 отримав MediaTek Helio G91, камеру 64 Мпікс та батарею 5000 мАг

Tecno представила новий бюджетний смартфон з лінійки Spark – модель Tecno Spark 30. Пристрій оснащений 6.78-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FullHD+, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю до 800 ниток. Фронтальна камера, розташована у верхній частині екрана, має роздільну здатність 13 МП, тоді як основна камера включає два датчики, головним із яких є сенсор Sony IMX682 на 64 МП.

Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Helio G91, який працює в тандемі з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 128 або 256 ГБ. Tecno Spark 30 працюватиме на операційній системі Android 14 прямо з коробки.

Смартфон також оснащений батареєю ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 18 Вт, стереодинаміками з технологією Dolby Atmos, портом USB-C та NFC-модулем для безконтактних платежів.

Інформації про ціни та дати початку продажів Tecno Spark 30 поки не надходило.

Раніше Tecno представила два нові складні смартфони – Phantom V Flip2 і Phantom V Fold2, обидва оснащені вбудованим AI-помічником Ella, створеним на базі Google Gemini. Моделі мають покращені характеристики і пропонують ряд інноваційних AI-функцій.

Tecno Phantom V Fold2 відрізняється більш тонким дизайном: його товщина становить 6,1 мм у розкладеному вигляді та 12 мм у складеному, а вага зменшилася до 249 грамів. Внутрішній дисплей пристрою – 7,85 дюйми, а екран на кришці – 6,42 дюйми. Смартфон оснащений потужним процесором Dimensity 9000+ та потрійною основною камерою з роздільною здатністю 50 Мпікс, а також двома фронтальними камерами по 32 МП кожна. Серед AI-функцій – Smart Q&A для інтелектуальних відповідей, AI Summary для роботи з документами та веб-сторінками, AI Translation для перекладів у реальному часі та AI Writing для створення текстів. AI Artboard допомагає конвертувати прості малюнки, а AI Wallpaper створює унікальні шпалери.

Tecno Phantom V Flip2 отримав оновлений зовнішній дисплей розміром 3,64 дюйми, який підтримує взаємодію з більш ніж 2000 додатків. Внутрішній екран – 6,9-дюймовий LTPO AMOLED з роздільною здатністю Full HD+. Камери включають два модулі на 50 Мпікс та фронтальну камеру на 32 МП. Батарея ємністю 4720 мАг підтримує зарядку на 70 Вт, дозволяючи зарядити пристрій на 50% за 15 хвилин.