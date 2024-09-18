Tecno офіційно представила свої складні смартфони Phantom V Flip2 та Phantom V Fold218.09.24
Компанія Tecno представила два нові складні смартфони – Phantom V Flip2 і Phantom V Fold2, обидва оснащені вбудованим AI-помічником Ella, створеним на базі Google Gemini. Моделі мають покращені характеристики і пропонують ряд інноваційних AI-функцій.
Tecno Phantom V Fold2 відрізняється більш тонким дизайном: його товщина становить 6,1 мм у розкладеному вигляді та 12 мм у складеному, а вага зменшилася до 249 грамів. Внутрішній дисплей пристрою – 7,85 дюйми, а екран на кришці – 6,42 дюйми. Смартфон оснащений потужним процесором Dimensity 9000+ та потрійною основною камерою з роздільною здатністю 50 Мпікс, а також двома фронтальними камерами по 32 МП кожна. Серед AI-функцій – Smart Q&A для інтелектуальних відповідей, AI Summary для роботи з документами та веб-сторінками, AI Translation для перекладів у реальному часі та AI Writing для створення текстів. AI Artboard допомагає конвертувати прості малюнки, а AI Wallpaper створює унікальні шпалери.
Tecno Phantom V Flip2 отримав оновлений зовнішній дисплей розміром 3,64 дюйми, який підтримує взаємодію з більш ніж 2000 додатків. Внутрішній екран – 6,9-дюймовий LTPO AMOLED з роздільною здатністю Full HD+. Камери включають два модулі на 50 Мпікс та фронтальну камеру на 32 МП. Батарея ємністю 4720 мАг підтримує зарядку на 70 Вт, дозволяючи зарядити пристрій на 50% за 15 хвилин.
Ціни на смартфони становлять 1099 доларів за Phantom V Fold2 та 699 доларів за Phantom V Flip2. Продаж стартує 23 вересня в Африці, а потім пристрої з’являться на ринках Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.
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