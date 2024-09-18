Tecno официально представила свои складные смартфоны Phantom V Flip2 и Phantom V Fold218.09.24
Компания Tecno представила два новых складных смартфона — Phantom V Flip2 и Phantom V Fold2, оба оснащены встроенным AI-помощником Ella, созданным на базе Google Gemini. Модели обладают улучшенными характеристиками и предлагают ряд инновационных AI-функций.
Tecno Phantom V Fold2 выделяется более тонким дизайном: его толщина составляет 6,1 мм в разложенном виде и 12 мм в сложенном, а вес уменьшился до 249 граммов. Внутренний дисплей устройства — 7,85 дюйма, а экран на крышке — 6,42 дюйма. Смартфон оснащен мощным процессором Dimensity 9000+ и тройной основной камерой с разрешением 50 Мпикс, а также двумя фронтальными камерами по 32 МП каждая. Среди AI-функций — Smart Q&A для интеллектуальных ответов, AI Summary для работы с документами и веб-страницами, AI Translation для переводов в реальном времени и AI Writing для создания текстов. AI Artboard помогает преобразовывать простые рисунки, а AI Wallpaper создает уникальные обои.
Tecno Phantom V Flip2 получил обновленный внешний дисплей размером 3,64 дюйма, который поддерживает взаимодействие с более чем 2000 приложений. Внутренний экран — 6,9-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением Full HD+. Камеры включают два модуля на 50 Мпикс и фронтальную камеру на 32 МП. Батарея емкостью 4720 мАч поддерживает зарядку на 70 Вт, позволяя зарядить устройство на 50% за 15 минут.
Цены на смартфоны составляют 1099 долларов за Phantom V Fold2 и 699 долларов за Phantom V Flip2. Продажи стартуют 23 сентября в Африке, а затем устройства появятся на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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