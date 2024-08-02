Смартфон Tecno Camon 30S Pro получил изогнутый дисплей и беспроводную зарядку02.08.24
Tecno анонсировала новый смартфон Camon 30S Pro, расширив линейку Camon 30, которая уже включает 4G и 5G версии, а также модели Camon 30 Premier и Camon 30 Pro. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, поддерживающим технологию aqua touch для работы в условиях повышенной влажности.
Основная камера Camon 30S Pro включает датчик Sony IMX896 на 50 Мпикс и 2 МП объектив для глубины, а фронтальная камера на 50 МП оснащена автофокусом и функцией отслеживания глаз. Устройство работает на новом процессоре MediaTek Helio G100, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАчас с поддержкой проводной зарядки на 45 Вт и беспроводной зарядки. Это новшество для бренда бюджетных смартфонов. Также в нем предусмотрен встроенный ИК-датчик для управления некоторой бытовой техникой.
Camon 30S Pro будет доступен в цветах Interstellar Grey, Pearl Gold и Shim Silver Green. Информация о цене и дате выпуска пока не разглашается.
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