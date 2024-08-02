Смартфон Tecno Camon 30S Pro отримав вигнутий дисплей та бездротову зарядку02.08.24
Tecno анонсувала новий смартфон Camon 30S Pro, розширивши лінійку Camon 30, яка вже включає 4G та 5G версії, а також моделі Camon 30 Premier та Camon 30 Pro. Смартфон оснащений 6,78-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1300 нит, що підтримує технологію aqua touch для роботи в умовах підвищеної вологості.
Основна камера Camon 30S Pro включає датчик Sony IMX896 на 50 Мпікс та 2 МП об’єктив для глибини, а фронтальна камера на 50 МП оснащена автофокусом та функцією відстеження очей. Пристрій працює на новому процесорі MediaTek Helio G100, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті.
Смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАгод з підтримкою провідної зарядки на 45 Вт та бездротової зарядки. Це нововведення для бренду бюджетних смартфонів. Також у ньому передбачено вбудований ІЧ-датчик для керування деякою побутовою технікою.
Camon 30S Pro буде доступний у кольорах Interstellar Grey, Pearl Gold та Shim Silver Green. Інформація про ціну та дату випуску поки не розголошується.
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