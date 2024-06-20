Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G за 190 доларів отримав дисплей 120 Гц, чіп MediaTek Dimensity 6080 та камеру 108 Мпікс20.06.24
Tecno анонсувала новий смартфон лінійки Spark. Tecno Spark 20 Pro 5G отримав 6.78-дюймовий дисплей з LCD-матрицею, роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення картинки 120 Гц.
Новинка працює під керуванням процесора MediaTek Dimensity 6080 у парі з 8 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 256 ГБ. З коробки Tecno Spark 20 Pro 5G встановлена операційна система Android 14 і оболонка HIOS 14.
Смартфон поставляється з основною камерою на 108 МП + 8 МП + 2 МП, передньою на 8 МП, а також стереодинаміками з технологією Dolby Atmos.Гаджет живиться від акумулятора на 5000 мАг та підтримує зарядку на 33 Вт.
Продажі Tecno Spark 20 Pro 5G стартують 20 червня. Смартфон спершу з’явиться у Саудівській Аравії, а потім у деяких країнах Близького Сходу, Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки. Новинка коштуватиме від $190.
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Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G за 190 доларів отримав дисплей 120 Гц, чіп MediaTek Dimensity 6080 та камеру 108 МпіксMediaTek Tecno смартфон
Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G спершу з’явиться в Саудівській Аравії, а потім у деяких країнах Близького Сходу, Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки за ціною від $190.