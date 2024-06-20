Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G за 190 долларов получил дисплей 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 6080 и камеру 108 Мпикс20.06.24
Tecno анонсировала новый смартфон линейки Spark. Tecno Spark 20 Pro 5G получил 6.78-дюймовый дисплей с LCD-матрицей, разрешением FHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц.
Новинка работает под управлением процессора MediaTek Dimensity 6080 в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Из коробки в Tecno Spark 20 Pro 5G установлена операционная система Android 14 и оболочка HIOS 14.
Смартфон поставляется с основной камерой на 108 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальной на 8 МП, а также стереодинамиками с технологией Dolby Atmos. Гаджет питается от аккумулятора на 5000 мАч и поддерживает зарядку на 33 Вт.
Продажи Tecno Spark 20 Pro 5G стартуют 20 июня. Смартфон сперва появится в Саудовской Аравии, а затем в некоторых странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Новинка будет стоить от $190.
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Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G за 190 долларов получил дисплей 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 6080 и камеру 108 МпиксMediaTek Tecno смартфон
Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G сперва появится в Саудовской Аравии, а затем в некоторых странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки по цене от $190.