Смартфон Oppo Reno12 F с экраном 120 Гц, Snapdragon 685 и зарядкой 45 Вт стоит 13 000 грн

Oppo представила новый смартфон Reno12 F на украинском рынке, предлагая пользователям устройство с поддержкой искусственного интеллекта. Модель выполнена в стильном дизайне Cosmos Ring Design, который вдохновлен классическими часами. Задняя панель смартфона оснащена круговым модулем камеры и подсветкой Halo Light, синхронизирующейся с музыкой или уведомлениями.

Oppo Reno12 F оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2100 нит. Он обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 685, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Хранилище UFS 2.2 предлагается с объемом 256 ГБ или 512 ГБ, с возможностью расширения за счет карты памяти.

Камеры Reno12 F включают 50 Мп основную, 8 Мп сверхширокоугольную с углом обзора 112° и 2 Мп макрокамеру. Смартфон записывает видео в разрешении 1080p@30 к/с и поддерживает функции Pro Portrait и AI Portrait Retouching, которые улучшают портретные снимки и создают эффект боке. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Особенности искусственного интеллекта включают AI Eraser для удаления объектов на фото и AI Smart Image Matting 2.0 для создания наклеек. Программа AI Studio позволяет персонализировать фотографии и селфи, создавая уникальные аватарки.

Смартфон Oppo Reno12 F получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC на 45 Вт, позволяющей зарядить устройство за 75 минут. Модель оснащена стереодинамиками, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Reno12 F доступен в цветах янтарно-оранжевый и матово-серый, имеет защиту по стандарту IP64 и прошел тестирование SGS, получив 5 звезд за защиту в различных условиях эксплуатации.