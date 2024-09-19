Смартфон Oppo Reno12 F з екраном 120 Гц, Snapdragon 685 та зарядкою 45 Вт коштує 13 000 грн

Oppo представила новий смартфон Reno12 F на українському ринку, пропонуючи користувачам пристрій із підтримкою штучного інтелекту. Модель виконана в стильному дизайні Cosmos Ring Design, який натхненний класичним годинником. Задня панель смартфона оснащена круговим модулем камери та підсвічуванням Halo Light, що синхронізується з музикою або повідомленнями.

Oppo Reno12 F оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400х1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 2100 ніт. Він забезпечує 100% охоплення кольорової гами DCI-P3. В основі пристрою лежить процесор Qualcomm Snapdragon 685 доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті. Сховище UFS 2.2 пропонується об’ємом 256 ГБ або 512 ГБ, з можливістю розширення за рахунок карти пам’яті.

Камери Reno12 F включають 50 Мп основну, 8 Мп надширококутну з кутом огляду 112 ° і 2 Мп макрокамеру. Смартфон записує відео з роздільною здатністю 1080p@30 к/с і підтримує функції Pro Portrait та AI Portrait Retouching, які покращують портретні знімки та створюють ефект боке. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

Особливості штучного інтелекту включають AI Eraser для видалення об’єктів на фото та AI Smart Image Matting 2.0 для створення наклейок. Програма AI Studio дозволяє персоналізувати фотографії та селфі, створюючи унікальні аватарки.

Смартфон Oppo Reno12 F отримав акумулятор ємністю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки SUPERVOOC на 45 Вт, що дозволяє зарядити пристрій за 75 хвилин. Модель оснащена стереодинаміками, модулями Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Reno12 F доступний у кольорах янтарно-оранжевий та матово-сірий, має захист за стандартом IP64 та пройшов тестування SGS, отримавши 5 зірок за захист у різних умовах експлуатації.