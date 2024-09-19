Смартфон Oppo Reno12 F з екраном 120 Гц, Snapdragon 685 та зарядкою 45 Вт коштує 13 000 грн19.09.24
Oppo представила новий смартфон Reno12 F на українському ринку, пропонуючи користувачам пристрій із підтримкою штучного інтелекту. Модель виконана в стильному дизайні Cosmos Ring Design, який натхненний класичним годинником. Задня панель смартфона оснащена круговим модулем камери та підсвічуванням Halo Light, що синхронізується з музикою або повідомленнями.
Oppo Reno12 F оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400х1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 2100 ніт. Він забезпечує 100% охоплення кольорової гами DCI-P3. В основі пристрою лежить процесор Qualcomm Snapdragon 685 доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті. Сховище UFS 2.2 пропонується об’ємом 256 ГБ або 512 ГБ, з можливістю розширення за рахунок карти пам’яті.
Камери Reno12 F включають 50 Мп основну, 8 Мп надширококутну з кутом огляду 112 ° і 2 Мп макрокамеру. Смартфон записує відео з роздільною здатністю 1080p@30 к/с і підтримує функції Pro Portrait та AI Portrait Retouching, які покращують портретні знімки та створюють ефект боке. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.
Особливості штучного інтелекту включають AI Eraser для видалення об’єктів на фото та AI Smart Image Matting 2.0 для створення наклейок. Програма AI Studio дозволяє персоналізувати фотографії та селфі, створюючи унікальні аватарки.
Смартфон Oppo Reno12 F отримав акумулятор ємністю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки SUPERVOOC на 45 Вт, що дозволяє зарядити пристрій за 75 хвилин. Модель оснащена стереодинаміками, модулями Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Reno12 F доступний у кольорах янтарно-оранжевий та матово-сірий, має захист за стандартом IP64 та пройшов тестування SGS, отримавши 5 зірок за захист у різних умовах експлуатації.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Компанія Ajax Systems продовжила розширення своєї екосистеми пристроїв, представивши камери для відеоспостереження та відеореєстратор для керування відеопотоками. Достатньо консервативний і усталений тип пристроїв, традиційно для компанії підкріпили глибоким пропрацюванням софту та комплектуючих.
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
Смартфон Oppo Reno12 F з екраном 120 Гц, Snapdragon 685 та зарядкою 45 Вт коштує 13 000 грнOppo Андроід події в Україні смартфон
Смартфон Oppo Reno12 F отримав акумулятор ємністю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки SUPERVOOC на 45 Вт, що дозволяє зарядити пристрій за 75 хвилин.
Apple випустила iOS 18. Що нового?Apple iOS оновлення операційна система
У стабільній версії iOS 18 Apple додала безліч нових функцій та покращень, спрямованих на підвищення зручності використання та персоналізації пристрою