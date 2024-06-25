Смартфон Oppo Reno 11A с AMOLED-дисплеем 120 Гц, MediaTek Dimensity 7050 и зарядкой 67 Вт оценили в $307

Компания Oppo выпустила новый смартфон Reno 11A. Устройство оснащено 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. В верхней части экрана расположено отверстие для фронтальной камеры на 32 МП, а основная камера включает три датчика: 64, 8 и 2 Мпикс.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Устройство работает на операционной системе Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Reno 11A имеет защиту IP65, поддерживает Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и оснащен портом USB-C. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Продажи Oppo Reno 11A начнутся 27 июня в Японии, и он будет доступен в цветах Coral Purple и Dark Green по цене $307.