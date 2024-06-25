Смартфон Oppo Reno 11A з AMOLED-дисплеєм 120 Гц, MediaTek Dimensity 7050 та зарядкою 67 Вт оцінили у $30725.06.24
Компанія Oppo випустила новий смартфон Reno 11A Пристрій оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц та вбудованим сканером відбитків пальців. У верхній частині екрана розташований отвір для фронтальної камери на 32 МП, а основна камера включає три датчики: 64, 8 та 2 Мпікс.
Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7050 та оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої. Пристрій працює на операційній системі Android 14 з оболонкою ColorOS 14. Reno 11A має захист IP65, підтримує Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC і оснащений портом USB-C. Батарея ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт.
Продажі Oppo Reno 11A розпочнуться 27 червня в Японії, і він буде доступний у кольорах Coral Purple та Dark Green за ціною $307.
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