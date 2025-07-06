Смартфон Oppo Find X8 Ultra стал новым чемпионом DxOMark06.07.25
Смартфон Oppo Find X8 Ultra официально признан обладателем лучшей камеры среди мобильных устройств по версии DxOMark. Новинка набрала рекордные 169 баллов по обновлённому протоколу тестирования v6, обогнав прежнего лидера — Huawei Pura 70 Ultra — сразу на шесть пунктов.
Эксперты DxOMark отметили, что смартфон впечатляет своей точной цветопередачей, реалистичным HDR, продвинутым портретным режимом и уверенным качеством видеосъёмки. При съёмке как фото, так и видео Find X8 Ultra демонстрирует безупречную экспозицию и широкую динамическую область. Даже в сложных условиях, например, при контровом освещении или в тёмных сценах, камера сохраняет высокую детализацию как в светлых, так и в тёмных участках кадра.
Oppo оснастила устройство четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами — это основной модуль, ультраширокоугольный и две телефото-камеры с разными фокусными расстояниями. Такая конфигурация обеспечивает полный охват: от макросъёмки до зум-фотографий на значительном удалении. Особенно высоко оценён портретный режим — с реалистичным эффектом боке и аккуратным отделением объекта от фона.
Телефото-система смартфона сохраняет высокую детализацию даже при сильном приближении и в условиях низкой освещённости. Видео также получило высокие оценки за плавность переходов экспозиции, натуральные цвета и качественную стабилизацию. Поддержка съёмки в формате 4K HDR с частотой до 120 кадров в секунду делает смартфон интересным решением и для профессиональных задач.
В DxOMark отметили, что Find X8 Ultra устанавливает новый стандарт мобильной фотографии, благодаря сочетанию точной цветопередачи, высокого уровня детализации и гибкой системы зума. По их словам, это отличное решение как для энтузиастов, так и для профессиональных создателей контента.
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