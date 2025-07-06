Смартфон Oppo Find X8 Ultra став новим чемпіоном DxOMark06.07.25
Смартфон Oppo Find X8 Ultra офіційно визнаний власником найкращої камери серед мобільних пристроїв за версією DxOMark. Новинка набрала рекордні 169 балів за оновленим протоколом тестування v6, обігнавши колишнього лідера – Huawei Pura 70 Ultra – одразу на шість пунктів.
Експерти DxOMark відзначили, що смартфон вражає своєю точною передачею кольору, реалістичним HDR, просунутим портретним режимом і впевненою якістю відеозйомки. Під час зйомки як фото, так і відео Find X8 Ultra демонструє бездоганну експозицію та широку динамічну область. Навіть у складних умовах, наприклад, при контровому освітленні або темних сценах, камера зберігає високу деталізацію як у світлих, так і темних ділянках кадру.
Oppo оснастила пристрій чотирма 50-мегапіксельними сенсорами – це основний модуль, ультраширококутний та дві телефото-камери з різними фокусними відстанями. Така конфігурація забезпечує повне охоплення: від макрозйомки до зум-фотографій на значній відстані. Особливо високо оцінений портретний режим – з реалістичним ефектом боке та акуратним відділенням об’єкта від фону.
Телефото-система смартфона зберігає високу деталізацію навіть за сильного наближення та в умовах низької освітленості. Відео також отримало високі оцінки за плавність переходів експозиції, натуральні кольори та якісну стабілізацію. Підтримка зйомки у форматі 4K HDR із частотою до 120 кадрів за секунду робить смартфон цікавим рішенням і для професійних завдань.
У DxOMark зазначили, що Find X8 Ultra встановлює новий стандарт мобільної фотографії, завдяки поєднанню точної передачі кольорів, високого рівня деталізації та гнучкої системи зуму. За їхніми словами, це чудове рішення як для ентузіастів, так і для професійних авторів контенту.
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