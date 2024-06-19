Смартфон OPPO F27 Pro+ получил чип MediaTek Dimensity 7050 и защиту IP6919.06.24
Компания OPPO провела мероприятие в Индии, на котором представила новый смартфон серии F — OPPO F27 Pro+. Этот смартфон выделяется прочностью, соответствуя военному стандарту MIL-STD-810H и сертификациям IP69, IP68 и IP66, а также оснащен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.
OPPO F27 Pro+ оснащен 6.7-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 МП + 2 МП, а фронтальная камера — 8 Мпикс. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и вариантах накопителя на 128 или 256 ГБ.
Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Из коробки на смартфоне установлена операционная система Android 14. Также в устройстве присутствует подэкранный сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу (Face Unlock).
OPPO F27 Pro+ уже доступен для предзаказа в Индии в цветах Midnight Navy и Dusk Pink по следующим ценам:
- OPPO F27 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти — $335
- Версия с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — $359
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