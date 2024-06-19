Смартфон OPPO F27 Pro+ отримав чіп MediaTek Dimensity 7050 та захист IP69

Компанія OPPO провела захід в Індії, де представила новий смартфон серії F — OPPO F27 Pro+. Цей смартфон вирізняється міцністю, відповідаючи військовому стандарту MIL-STD-810H та сертифікаціям IP69, IP68 та IP66, а також оснащений склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

OPPO F27 Pro+ оснащений 6.7-дюймовим FHD+ AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Основна камера має роздільну здатність 64 МП + 2 МП, а фронтальна камера – 8 Мпікс. Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7050 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та варіантах накопичувача на 128 або 256 ГБ.

Живлення пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання на 67 Вт. З коробки на смартфоні встановлена ​​операційна система Android 14. Також у пристрої є підекранний сканер відбитків пальців та функція розблокування по обличчю (Face Unlock).

OPPO F27 Pro+ вже доступний для замовлення в Індії в кольорах Midnight Navy і Dusk Pink за такими цінами:

OPPO F27 Pro+ з 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ пам’яті — $335

Версія з 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ пам’яті – $359