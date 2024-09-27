Смартфон Oppo A3x с защитой MIL-STD 810H/IP54 начал продаваться в Украине за 5555 грн

Компания OPPO представила в Украине новый бюджетный смартфон A-серии — OPPO A3x. Модель оснащена 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 6s Gen 1, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон имеет защиту по военному стандарту MIL-STD 810H и сертификацию IP54, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды. Также гаджет оснащён боковым сканером отпечатков пальцев. OPPO A3x получил аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера устройства имеет разрешение 8 МП, а фронтальная — 5 Мпикс. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14. OPPO A3x уже доступен для покупки в Украине по акционной цене 5555 грн до 6 октября.