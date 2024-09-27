Смартфон Oppo A3x із захистом MIL-STD 810H/IP54 почав продаватися в Україні за 5555 грн

Компанія OPPO представила в Україні новий бюджетний смартфон A-серії – OPPO A3x. Модель оснащена 6.67-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1000 нит. В основі пристрою лежить процесор Snapdragon 6s Gen 1, який працює в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища.

Смартфон має захист за військовим стандартом MIL-STD 810H та сертифікацію IP54, що робить його стійким до пилу та бризок води. Також гаджет оснащений бічним сканером відбитків пальців. OPPO A3x отримав акумулятор на 5100 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 45 Вт.

Основна камера пристрою має роздільну здатність 8 МП, а фронтальна – 5 Мпікс. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 14. OPPO A3x вже доступний для покупки в Україні за акційною ціною 5555 грн. до 6 жовтня.