Смартфон Motorola Edge (2024) получил pOLED-дисплей 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и камеру Sony LYT-700C в 50 Мпикс10.06.24
Motorola представила свой новый смартфон Edge (2024), который является преемником модели Edge (2023).
Устройство сохранило фирменный внешний вид серии и оснащено 6.6-дюймовым FHD+ POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, дополненного 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и внутренним накопителем на 256 ГБ (UFS 2.2).
Motorola Edge (2024) оснащен двойной основной камерой с главным сенсором Sony LYT-700C на 50 Мпикс и широкоугольным объективом на 13 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи.
Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Устройство также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживает 5G, Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C и NFC.
Кроме того, в смартфоне установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и специальная программируемая кнопка для различных действий.
Motorola Edge (2024) поставляется с предустановленной операционной системой Android 14. Продажи в США начнутся 20 июня по цене $549.
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Смартфон Motorola Edge (2024) получил pOLED-дисплей 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и камеру Sony LYT-700C в 50 МпиксMotorola Qualcomm Андроид смартфон
Motorola Edge (2024) оснащен двойной основной камерой с главным сенсором Sony LYT-700C на 50 Мпикс и широкоугольным объективом на 13 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи.
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