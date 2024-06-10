Смартфон Motorola Edge (2024) получил pOLED-дисплей 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и камеру Sony LYT-700C в 50 Мпикс

Motorola представила свой новый смартфон Edge (2024), который является преемником модели Edge (2023).

Устройство сохранило фирменный внешний вид серии и оснащено 6.6-дюймовым FHD+ POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, дополненного 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и внутренним накопителем на 256 ГБ (UFS 2.2).

Motorola Edge (2024) оснащен двойной основной камерой с главным сенсором Sony LYT-700C на 50 Мпикс и широкоугольным объективом на 13 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи.

Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Устройство также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживает 5G, Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C и NFC.

Кроме того, в смартфоне установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и специальная программируемая кнопка для различных действий.

Motorola Edge (2024) поставляется с предустановленной операционной системой Android 14. Продажи в США начнутся 20 июня по цене $549.