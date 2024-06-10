Смартфон Motorola Edge (2024) отримав pOLED-дисплей 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 та камеру Sony LYT-700C у 50 Мпікс

Motorola представила новий смартфон Edge (2024), який є наступником моделі Edge (2023).

Пристрій зберіг фірмовий зовнішній вигляд серії та оснащений 6.6-дюймовим FHD+ POLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц. Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, доповненого 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та внутрішнім накопичувачем на 256 ГБ (UFS 2.2).

Motorola Edge (2024) оснащений подвійною основною камерою з головним сенсором Sony LYT-700C на 50 Мпікс та ширококутним об’єктивом на 13 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП, що забезпечує високу якість селфі.

Місткість акумулятора смартфона складає 5000 мАг, він підтримує швидке провідне заряджання потужністю 68 Вт і бездротове заряджання на 15 Вт. Пристрій також має захист від води та пилу за стандартом IP68, підтримує 5G, Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C та NFC.

Крім того, у смартфоні встановлені стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та спеціальна програмована кнопка для різних дій.

Motorola Edge (2024) поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 14. Продаж у США розпочнеться 20 червня за ціною $549.