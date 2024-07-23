Смартфон Moto G85 5G с Snapdragon 6s Gen 3 и POLED-дисплеем стоит 12 000 грн23.07.24
Смартфон Moto G85 5G оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Технические характеристики Moto G85 5G включают 6.67-дюймовый POLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц,. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, который обеспечивает высокую производительность.
Камеры Moto G85 5G включают двойную основную камеру с сенсорами на 50 МП и 8 МП, а также фронтальную камеру на 32 Мпикс, что позволяет делать качественные фотографии и видеозвонки. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Смартфон также оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев и поддержкой NFC для удобных бесконтактных платежей. Moto G85 5G будет работать под управлением операционной системы Android 14 сразу из коробки.
Moto G85 5G станет доступен для покупки в начале сентября по цене 11 999 грн. Смартфон будет представлен в трех цветах: Cobalt Blue, Olive Green и Urban Grey.
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Смартфон Moto G85 5G с Snapdragon 6s Gen 3 и POLED-дисплеем стоит 12 000 грнMotorola Snapdragon смартфон события в Украине
Камеры Moto G85 5G включают двойную основную камеру с сенсорами на 50 МП и 8 МП, а также фронтальную камеру на 32 Мпикс. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
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