Смартфон Moto G85 5G з Snapdragon 6s Gen 3 та POLED-дисплеєм коштує 12 000 грн23.07.24
Смартфон Moto G85 5G оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Технічні характеристики Moto G85 5G включають 6.67-дюймовий POLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, що забезпечує високу продуктивність.
Камери Moto G85 5G включають подвійну основну камеру із сенсорами на 50 МП та 8 МП, а також фронтальну камеру на 32 Мпікс, що дозволяє робити якісні фотографії та відеодзвінки. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 30 Вт.
Смартфон також оснащений підекранним сканером відбитків пальців та підтримкою NFC для зручних безконтактних платежів. Moto G85 5G працюватиме під керуванням операційної системи Android 14 відразу з коробки.
Moto G85 5G стане доступним для покупки на початку вересня за ціною 11 999 грн. Смартфон буде представлений у трьох кольорах: Cobalt Blue, Olive Green та Urban Grey.
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