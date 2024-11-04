Смартфон iQOO 13 получил чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАч и дисплей 2K

Компания iQOO представила свой новый флагманский смартфон iQOO 13, отличающийся высокой производительностью и продвинутыми характеристиками благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. Смартфон получил AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 4500 нит, что обеспечивает качественное изображение даже при ярком освещении.

В аппаратную комплектацию входят до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0, что делает устройство одним из самых быстрых на рынке. Аккумулятор емкостью 6150 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, а улучшенная система охлаждения с большой паровой камерой (VC) предотвращает перегрев при интенсивном использовании.

Основная камера iQOO 13 оснащена сенсором Sony IMX921 на 50 МП, а также включает сверхширокоугольный и перископический объективы, позволяя делать качественные снимки в различных условиях. Смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Hi-Fi аудио для максимального комфорта использования.

Цена устройства зависит от конфигурации:

12 ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней (561 доллар),

12 ГБ + 512 ГБ — 4499 юаней (631 доллар),

16 ГБ + 256 ГБ — 4299 юаней (604 доллара),

16 ГБ + 512 ГБ — 4699 юаней (659 долларов),

16 ГБ + 1 ТБ — 5199 юаней (730 долларов).

iQOO 13 также доступен в четырех стильных вариантах: Legend, Nado Grey, Green и Track Edition.