Смартфон iQOO 13 получил чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАч и дисплей 2K04.11.24
Компания iQOO представила свой новый флагманский смартфон iQOO 13, отличающийся высокой производительностью и продвинутыми характеристиками благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. Смартфон получил AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 4500 нит, что обеспечивает качественное изображение даже при ярком освещении.
В аппаратную комплектацию входят до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0, что делает устройство одним из самых быстрых на рынке. Аккумулятор емкостью 6150 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, а улучшенная система охлаждения с большой паровой камерой (VC) предотвращает перегрев при интенсивном использовании.
Основная камера iQOO 13 оснащена сенсором Sony IMX921 на 50 МП, а также включает сверхширокоугольный и перископический объективы, позволяя делать качественные снимки в различных условиях. Смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Hi-Fi аудио для максимального комфорта использования.
Цена устройства зависит от конфигурации:
- 12 ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней (561 доллар),
- 12 ГБ + 512 ГБ — 4499 юаней (631 доллар),
- 16 ГБ + 256 ГБ — 4299 юаней (604 доллара),
- 16 ГБ + 512 ГБ — 4699 юаней (659 долларов),
- 16 ГБ + 1 ТБ — 5199 юаней (730 долларов).
iQOO 13 также доступен в четырех стильных вариантах: Legend, Nado Grey, Green и Track Edition.
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Смартфон iQOO 13 получил чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАч и дисплей 2Kсмартфон
Компания iQOO представила свой новый флагманский смартфон iQOO 13, отличающийся высокой производительностью и продвинутыми характеристиками
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