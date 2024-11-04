Смартфон iQOO 13 отримав чіп Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАг та дисплей 2K04.11.24
Компанія iQOO представила свій новий флагманський смартфон iQOO 13, що відрізняється високою продуктивністю та просунутими характеристиками завдяки процесору Snapdragon 8 Elite. Смартфон отримав AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю до 4500 ниток, що забезпечує якісне зображення навіть при яскравому освітленні.
В апаратну комплектацію входять до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і до 1 ТБ сховища UFS 4.0, що робить пристрій одним із найшвидших на ринку. Акумулятор ємністю 6150 мАч підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт, а покращена система охолодження з великою паровою камерою (VC) запобігає перегріву при інтенсивному використанні.
Основна камера iQOO 13 оснащена сенсором Sony IMX921 на 50 МП, а також включає надширококутні та перископічні об’єктиви, дозволяючи робити якісні знімки в різних умовах. Смартфон захищений за стандартами IP68 та IP69, підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та Hi-Fi аудіо для максимального комфорту використання.
Ціна пристрою залежить від конфігурації:
- 12 ГБ + 256 ГБ – 3999 юанів (561 долар),
- 12 ГБ + 512 ГБ – 4499 юанів (631 долар),
- 16 ГБ + 256 ГБ – 4299 юанів (604 долари),
- 16 ГБ + 512 ГБ – 4699 юанів (659 доларів),
- 16 ГБ + 1 ТБ – 5199 юанів (730 доларів).
iQOO 13 також доступний у чотирьох стильних варіантах: Legend, Nado Grey, Green та Track Edition.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Мишка Logitech M196 призначена для роботи, доступна за ціною, зручна за розмірами, бездротова, і працює цілий рік від батарейки. Що ще потрібно?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Смартфон iQOO 13 отримав чіп Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАг та дисплей 2Kсмартфон
Компанія iQOO представила свій новий флагманський смартфон iQOO 13, що відрізняється високою продуктивністю та просунутими характеристиками
Apple додасть Final Cut Pro можливість перетворювати аудіо в субтитриApple аудіо відео додаток
Оновлення Apple Final Cut Pro будуть показані на майбутньому творчому саміті в Купертіно, де учасники зможуть особисто оцінити можливості нових функцій