Смартфон iQOO 13 отримав чіп Snapdragon 8 Elite, батарею на 6150 мАг та дисплей 2K

Компанія iQOO представила свій новий флагманський смартфон iQOO 13, що відрізняється високою продуктивністю та просунутими характеристиками завдяки процесору Snapdragon 8 Elite. Смартфон отримав AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю до 4500 ниток, що забезпечує якісне зображення навіть при яскравому освітленні.

В апаратну комплектацію входять до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і до 1 ТБ сховища UFS 4.0, що робить пристрій одним із найшвидших на ринку. Акумулятор ємністю 6150 мАч підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт, а покращена система охолодження з великою паровою камерою (VC) запобігає перегріву при інтенсивному використанні.

Основна камера iQOO 13 оснащена сенсором Sony IMX921 на 50 МП, а також включає надширококутні та перископічні об’єктиви, дозволяючи робити якісні знімки в різних умовах. Смартфон захищений за стандартами IP68 та IP69, підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та Hi-Fi аудіо для максимального комфорту використання.

Ціна пристрою залежить від конфігурації:

12 ГБ + 256 ГБ – 3999 юанів (561 долар),

12 ГБ + 512 ГБ – 4499 юанів (631 долар),

16 ГБ + 256 ГБ – 4299 юанів (604 долари),

16 ГБ + 512 ГБ – 4699 юанів (659 доларів),

16 ГБ + 1 ТБ – 5199 юанів (730 доларів).

iQOO 13 також доступний у чотирьох стильних варіантах: Legend, Nado Grey, Green та Track Edition.