04.11.24

Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго

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Logitech M196

Мишка Logitech M196 призначена для роботи, доступна за ціною, зручна за розмірами, бездротова, і працює цілий рік від батарейки. Що ще потрібно?