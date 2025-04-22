Смартфон Infinix Note 50s 5G+ получил ароматизированный корпус22.04.25
Компания Infinix анонсировала новую модель — Note 50s 5G+, отличающуюся не только техническими характеристиками, но и довольно необычным дизайнерским решением: смартфон получил ароматизированную заднюю панель.
Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Максимальная яркость достигает 1300 нит, а стекло Gorilla Glass 5 с обеих сторон имеет легкое закругление. Смартфон построен на базе чипа MediaTek Dimensity 7300 и работает под управлением Android 15 с фирменной XOS 15.
Основная камера устройства получила сенсор Sony IMX682 на 64 МП, дополненный 2-мегапиксельным модулем и двойной LED-вспышкой. Кроме того, смартфон имеет подсветку Halo Lighting, которая может сигнализировать о новых уведомлениях.
Отдельное внимание – к особенности под названием Energizing Scent-Tech: аромат встроен в заднюю панель, изготовленную из искусственной кожи. Но эта функция доступна исключительно в цветовой версии Marine Drift Blue. Как отмечено производителем, композиция аромата сочетает морские и лимонные ноты, а также оттенки ландыша, амбры и ветивера.
Питание снабжает аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и возможностью обратной зарядки на 10 Вт. Также среди характеристик – защита по стандарту IP64 и MIL-STD-810H, стереодинамики JBL, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и сканер отпечатков пальцев на боковой рамке.
Модель будет доступна в Индии в трех цветах: Marine Drift Blue, Titanium Gray и Burgundy Red. Стартовая цена – 15 999 рупий, что примерно соответствует $190. Продажи начнутся 24 апреля.
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