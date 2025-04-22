07.04.25
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
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Samsung A36 A56

У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.