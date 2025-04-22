Смартфон Infinix Note 50s 5G+ отримав ароматизований корпус22.04.25
Компанія Infinix анонсувала нову модель — Note 50s 5G+, що відрізняється не лише технічними характеристиками, а й досить незвичайним дизайнерським рішенням: смартфон отримав ароматизовану задню панель.
Пристрій оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення до 144 Гц. Максимальна яскравість досягає 1300 нит, а скло Gorilla Glass 5 з обох боків має легке заокруглення. Смартфон побудований на базі чіпа MediaTek Dimensity 7300 і працює під керуванням Android 15 із фірмовою XOS 15.
Основна камера пристрою отримала сенсор Sony IMX682 на 64 МП, доповнений 2-мегапіксельним модулем та подвійним LED-спалахом. Крім того, смартфон має підсвічування Halo Lighting, яке може сигналізувати про нові повідомлення.
Окрема увага – до особливості під назвою Energizing Scent-Tech: аромат вбудований у задню панель, виготовлену зі штучної шкіри. Але ця функція доступна виключно у колірній версії Marine Drift Blue. Як зазначено виробником, композиція аромату поєднує морські та лимонні ноти, а також відтінки конвалії, амбри та ветівера.
Живлення забезпечує акумулятор на 5500 мА·ч з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт і можливістю зворотної зарядки на 10 Вт. Також серед характеристик – захист за стандартом IP64 та MIL-STD-810H, стереодинаміки JBL, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою та сканер відбитків пальців на бічній рамці.
Модель буде доступна в Індії у трьох кольорах: Marine Drift Blue, Titanium Gray та Burgundy Red. Стартова ціна – 15 999 рупій, що приблизно відповідає $190. Продаж розпочнеться 24 квітня.
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