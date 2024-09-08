Смартфон HMD Fusion можно ремонтировать самостоятельно

Новый смартфон HMD Fusion представляет собой интересное сочетание модульного дизайна и возможностей самостоятельного ремонта. Устройство имеет корпус из армированного пластика и нержавеющей стали, а также поддерживает прозрачный чехол (Casual Outfit), который подчеркивает индустриальный дизайн. Смартфон также обладает защитой класса IP68, что делает его устойчивым к пыли и воде.

Модульные аксессуары Smart Outfits позволяют адаптировать устройство под различные потребности, будь то улучшение съемки с помощью кольцевой подсветки для селфи или превращение смартфона в игровую консоль. Камеры Fusion выделяются высоким разрешением: 108 Мп для основной камеры и 50 Мп для селфи.

Один из ключевых аспектов устройства — возможность самостоятельного ремонта через платформу iFixit, что добавляет долговечности и простоты в уходе за смартфоном. Инновационный режим Digital Detox, который планируется к выходу до конца года, поможет пользователям контролировать время, проведенное за экраном, ограничивая уведомления и доступ к приложениям.

Дизайн Fusion выполнен с акцентом на стиль и практичность, с использованием армированного пластика и нержавеющей стали, а прозрачные чехлы Casual Outfit подчеркивают его индустриальный внешний вид.

Смартфон HMD Fusion поступит в продажу в Украине уже в сентябре этого года.