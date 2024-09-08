Смартфон HMD Fusion можна ремонтувати самостійно08.09.24
Новий смартфон HMD Fusion є цікавим поєднанням модульного дизайну і можливостей самостійного ремонту. Пристрій має корпус із армованого пластику та нержавіючої сталі, а також підтримує прозорий чохол (Casual Outfit), який підкреслює індустріальний дизайн. Смартфон також має захист класу IP68, що робить його стійким до пилу та води.
Модульні аксесуари Smart Outfits дозволяють адаптувати пристрій під різні потреби, будь то покращення зйомки за допомогою кільцевого підсвічування для селфі або перетворення смартфона на ігрову консоль. Камери Fusion виділяються високою роздільною здатністю: 108 Мп для основної камери та 50 Мп для селфі.
Один з ключових аспектів пристрою – можливість самостійного ремонту через платформу iFixit, що додає довговічності та простоти у догляді за смартфоном. Інноваційний режим Digital Detox, який планується до виходу до кінця року, допоможе користувачам контролювати час, проведений за екраном, обмежуючи повідомлення та доступ до програм.
Дизайн Fusion виконаний з акцентом на стиль та практичність, з використанням армованого пластику та нержавіючої сталі, а прозорі чохли Casual Outfit підкреслюють його індустріальний зовнішній вигляд.
Смартфон HMD Fusion надійде у продаж в Україні вже у вересні цього року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Він підтримує сотні режимів занять спортом і дозволяє сплатити за каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Смартфон HMD Fusion можна ремонтувати самостійноHMD IFA ремонт смартфон
Новий смартфон HMD Fusion є цікавим поєднанням модульного дизайну і можливостей самостійного ремонту.
Вірус-вимагач Cicada3301, що пристосовується, атакує ПК з Windows і Linuxбезпека хакер
Вірус Cicada3301 розроблений мовою Rust, що робить його більш ефективним та гнучким для адаптації під різні системи.