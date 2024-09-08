Смартфон HMD Fusion можна ремонтувати самостійно

Новий смартфон HMD Fusion є цікавим поєднанням модульного дизайну і можливостей самостійного ремонту. Пристрій має корпус із армованого пластику та нержавіючої сталі, а також підтримує прозорий чохол (Casual Outfit), який підкреслює індустріальний дизайн. Смартфон також має захист класу IP68, що робить його стійким до пилу та води.

Модульні аксесуари Smart Outfits дозволяють адаптувати пристрій під різні потреби, будь то покращення зйомки за допомогою кільцевого підсвічування для селфі або перетворення смартфона на ігрову консоль. Камери Fusion виділяються високою роздільною здатністю: 108 Мп для основної камери та 50 Мп для селфі.

Один з ключових аспектів пристрою – можливість самостійного ремонту через платформу iFixit, що додає довговічності та простоти у догляді за смартфоном. Інноваційний режим Digital Detox, який планується до виходу до кінця року, допоможе користувачам контролювати час, проведений за екраном, обмежуючи повідомлення та доступ до програм.

Дизайн Fusion виконаний з акцентом на стиль та практичність, з використанням армованого пластику та нержавіючої сталі, а прозорі чохли Casual Outfit підкреслюють його індустріальний зовнішній вигляд.

Смартфон HMD Fusion надійде у продаж в Україні вже у вересні цього року.