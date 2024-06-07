Acer на выставке Computex 2024 представила две новые линейки смарт-мониторов Acer DA1 и Nitro GA1, которые отличаются поддержкой Google TV, доступом к популярным сервисам потокового видео и возможностью отображения контента из разных источников на одном экране.

Основные характеристики новых смарт-мониторов:

Линейка Acer DA1: