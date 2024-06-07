Смарт-мониторы Acer DA1 и Nitro GA1 получили поддержку Google TV07.06.24
Статьи & тесты
03.06.24
Топ защищенных смартфонов 2024 года
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Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
20.05.24 | 05.01
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
17.05.24 | 05.02
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
13.05.24 | 04.44
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
10.05.24 | 05.13
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
06.05.24 | 05.14
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
03.05.24 | 05.11
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
29.04.24 | 05.01
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
26.04.24 | 05.40
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
22.04.24 | 06.05
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
17.04.24 | 05.11
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
15.04.24 | 05.54
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
12.04.24 | 05.21
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
08.04.24 | 05.10
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Новости
07.06.24 | 18.16
Honor Earbuds A получили сигнальный процессор Hi-Fi 5 и сертификацию Golden Ear, при этом имеют дизайн вкладышейBluetooth Honor наушники
Honor Earbuds A якобы оснащены цифровым сигнальным процессором (DSP) Hi-Fi 5 и сертификацией Golden Ear, что обеспечивает детализированный звук высокого качества.
07.06.24 | 17.02
В Украине введут наказание за написание научных работ с помощью ChatGPTискусственный интеллект образование события в Украине
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности, который предусматривает наказания за использование искусственного интеллекта для написания научных работ и плагиат в научной деятельности.
07.06.24 | 18.16
Honor Earbuds A получили сигнальный процессор Hi-Fi 5 и сертификацию Golden Ear, при этом имеют дизайн вкладышей
07.06.24 | 15.10
Смарт-мониторы Acer DA1 и Nitro GA1 получили поддержку Google TV
07.06.24 | 13.15
ASUS представила линейку комплектующих Prime для систем компактного форм-фактора NVIDIA SFF
07.06.24 | 12.09
Защищенный смартфон Blackview Oscal Pilot 2 получил 2 экрана, 2 фонарика и аккумулятор 8800 мАч
07.06.24 | 11.03
В Google Keep для Android можно будет менять размер окон заметок
07.06.24 | 08.04
AMD на Computex 2024: десктопные процессоры Ryzen 9000, мобильные Ryzen AI 300 и интегрированная графика Radeon 880M и 890M
07.06.24 | 07.03
Серия мониторов Samsung ViewFinity S8, ViewFinity S7 и ViewFinity S6 получила IPS-экраны до 32 дюймов и частоту до 100 Гц
07.06.24 | 06.10
Jon Peddie Research: поставки процессоров для ПК выросли на 15 млн штук в сравнении с 1-м кварталом годом ранее
06.06.24 | 19.02