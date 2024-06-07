Acer на виставці Computex 2024 представила дві нові лінійки смарт-моніторів Acer DA1 та Nitro GA1, які відрізняються підтримкою Google TV, доступом до популярних сервісів потокового відео та можливістю відображення контенту з різних джерел на одному екрані.

Основні характеристики нових смарт-моніторів:

Лінійка Acer DA1: