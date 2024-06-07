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Лінійка Nitro GA1:
- Моделі: Nitro GA321QU P та Nitro GA271U P
- Дозвіл: WQHD (2560×1440 пікселів)
- Діагональ екрану: 31,5″ (GA321QU) та 27″ (GA271U P)
- Частота оновлення: 180 Гц
- Затримка: 1 мс
- Матриця: IPS для 27″ моделі, VA для 31,5″ моделі
- Підтримка технологій: AMD FreeSync, Nvidia G-SYNC
Додаткові функції та можливості:
- Google TV: Доступ до сервісів Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube
- Google Cast: Відтворення контенту з телефонів та планшетів
- Бездротова проекція та відображення екрана: Позбавляє необхідності використання кабелів
- Звязок: Bluetooth та Wi-Fi для підключення до мереж та інтеграції з розумними пристроями
Доступність та ціна:
- Очікуваний запуск: IV квартал 2024 року в Європі
- Орієнтовна ціна: 299 євро за 27″ моделі та 349 євро за 31,5″ моделі
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