Смарт-часы для дайвинга Garmin Descent G2 оснащены AMOLED-дисплеем и имеют 27 часов автономности17.02.25
Garmin представила новую модель смарт-часов Descent G2, ориентированную на любителей подводного спорта. Устройство сочетает функции дайв-компьютера и фитнес-трекера, предоставляя пользователям широкий набор инструментов для мониторинга погружений.
Модель рассчитана на работу в условиях значительного давления и выдерживает погружения на глубину до 100 метров при уровне защиты 10 ATM. В режиме дайвинга часы могут функционировать до 27 часов без подзарядки.
Garmin Descent G2 оснащены 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем. Среди специализированных функций – компас, несколько режимов погружения, включая одно- и многогазовые, а также интерфейс с увеличенными символами для отображения ключевых данных, таких как время бездекомпрессионного лимита, вариометр и графики скорости спуска, доступные в приложении Garmin Dive.
Функция оценки готовности к погружению анализирует физическое состояние пользователя, учитывая качество сна, уровень стресса и физическую активность. Точность определения мест входа и выхода на поверхность обеспечивается поддержкой multi-GNSS.
Помимо инструментов для дайвинга, часы предлагают стандартные функции мониторинга здоровья: измерение частоты сердечных сокращений, отслеживание сна, уровня гидратации и дыхания. Также доступны функции отслеживания физической активности и параметров женского здоровья. Устройство совместимо с iOS и Android, поддерживает уведомления, электронные письма и статистику через Garmin Connect. В экстренных ситуациях Descent G2 могут подключаться к спутниковому коммуникатору inReach Mini 2 для отправки сигнала SOS.
Модель представлена в двух вариантах оформления: паломо с розовым ремешком и черный с черным ремешком. В США часы уже поступили в продажу по цене $700 и доступны для доставки в течение 1–3 дней.
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Смарт-часы для дайвинга Garmin Descent G2 оснащены AMOLED-дисплеем и имеют 27 часов автономности Garmin умные часы
Garmin представила новую модель смарт-часов Descent G2, ориентированную на любителей подводного спорта. Устройство сочетает функции дайв-компьютера и фитнес-трекера
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