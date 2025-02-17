Смарт-годинник для дайвінгу Garmin Descent G2 оснащений AMOLED-дисплеєм і має 27 годин автономності17.02.25
Garmin представила нову модель смарт-годин Descent G2, орієнтовану на любителів підводного спорту. Пристрій поєднує функції дайв-комп’ютера та фітнес-трекера, надаючи користувачам широкий набір інструментів для моніторингу занурень.
Модель розрахована на роботу в умовах значного тиску та витримує занурення на глибину до 100 метрів при рівні захисту 10 ATM. У режимі дайвінгу годинник може функціонувати до 27 годин без підзарядки.
Garmin Descent G2 оснащений 1,2-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм. Серед спеціалізованих функцій – компас, кілька режимів занурення, включаючи одно- та багатогазові, а також інтерфейс із збільшеними символами для відображення ключових даних, таких як час бездекомпресійного ліміту, варіометр та графіки швидкості спуску, доступні у програмі Garmin Dive.
Функція оцінки готовності до занурення аналізує фізичний стан користувача з огляду на якість сну, рівень стресу та фізичну активність. Точність визначення місць входу та виходу на поверхню забезпечується підтримкою multi-GNSS.
Крім інструментів для дайвінгу, годинник пропонує стандартні функції моніторингу здоров’я: вимірювання частоти серцевих скорочень, відстеження сну, рівня гідратації та дихання. Також доступні функції відстеження фізичної активності та параметрів жіночого здоров’я. Пристрій сумісний з iOS та Android, підтримує повідомлення, електронні листи та статистику через Garmin Connect. У екстрених ситуаціях Descent G2 можуть підключатися до супутникового комунікатора inReach Mini 2 для надсилання сигналу SOS.
Модель представлена у двох варіантах оформлення: паломо з рожевим ремінцем та чорний із чорним ремінцем. У США годинник вже надійшли у продаж за ціною $700 і доступні для доставки протягом 1–3 днів.
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