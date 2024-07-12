Смарт-часы CMF Watch Pro 2 со съёмным безелем, AMOLED-экраном, датчиком SpO2 и автономностью до 11 дней стоят $6912.07.24
Компания Nothing представила CMF Watch Pro 2 — смарт-часы с круглым корпусом, который оснащен съемным безелем для кастомизации. Устройство выполнено из алюминиевого сплава и имеет завинчивающийся элемент для навигации.
Экран AMOLED с диагональю 1.32 дюйма имеет разрешение 466×466 пикселей и яркость 620 нит, а также поддерживает множество циферблатов.
CMF Watch Pro 2 поддерживает более 120 спортивных режимов и оборудован различными датчиками для мониторинга здоровья, включая сенсор SpO2. Полученные данные можно синхронизировать с платформами Apple Health, Google Health Connect и Strava. В часах также предусмотрены GPS, функция звонков по Bluetooth и защита от пыли и влаги по стандарту IP68.
Аккумулятор емкостью 305 мАч обеспечивает до 11 дней автономной работы. CMF Watch Pro 2 уже доступны на официальном сайте компании по цене $69/€69/£69. В продаже представлены разные цвета корпуса и варианты ремешков для выбора.
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