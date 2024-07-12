Смарт-годинник CMF Watch Pro 2 зі знімним безелем, AMOLED-екраном, датчиком SpO2 та автономністю до 11 днів коштують $6912.07.24
Компанія Nothing представила CMF Watch Pro 2 – смарт-годинник з круглим корпусом, який оснащений знімним безелем для кастомізації. Пристрій виконано з алюмінієвого сплаву і має елемент, що загвинчується, для навігації.
Екран AMOLED з діагоналлю 1.32 дюйми має роздільну здатність 466×466 пікселів і яскравість 620 ниток, а також підтримує безліч циферблатів.
CMF Watch Pro 2 підтримує понад 120 спортивних режимів та обладнаний різними датчиками для моніторингу здоров’я, включаючи сенсор SpO2. Отримані дані можна синхронізувати з платформами Apple Health, Google Health Connect та Strava. У годиннику також передбачені GPS, функція дзвінків по Bluetooth та захист від пилу та вологи за стандартом IP68.
Акумулятор ємністю 305 мАг забезпечує до 11 днів автономної роботи. CMF Watch Pro 2 вже доступні на офіційному сайті компанії за ціною $69/€69/£69. У продажу представлені різні кольори корпусу та варіанти ремінців для вибору.
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